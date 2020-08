Benacquista assicurazioni investe sul welfare e ramo vita

Un portafoglio di circa 13 milioni di euro e 4.500 clienti in tutta Italia. Questi i numeri della Big Insurance Srl, nuova struttura finanziaria che la Benacquista Assicurazioni ha messo insieme acquisendo di fatto una corposa parte del business grazie alla migrazione di professionisti provenienti dal gruppo Pramerica.

Un’operazione estremamente importante che conferisce ancora più vigore al gruppo di intermediazione assicurativa presente sul mercato nazionale con una galassia di dieci società dedicate, più di 4 milioni e mezzo di assicurati e un volume di affari di oltre 100 milioni di euro.

Punto cardine dell’operazione, grazie alla quale il gruppo Benacquista prevede una crescita entro fine anno pari al 15% e pari al 30% già entro il 2021, è Mario Acquista, manager di comprovata esperienza proveniente da oltre venticinque anni di attività in Pramerica e membro del Million Dollar Round Table.

La Benacquista assicurazioni, tra i leader italiani in alcuni segmenti quali la scuola, i rischi professionali con focalizzazione in area medica, l’aviazione, i rischi sportivi è anche il più autorevole e longevo operatore nella sottoscrizione di rischi per la pubblica amministrazione.

Da questa lunghissima esperienza, nasce dunque l’ennesima costola del gruppo, la Big Insurance Srl, una struttura dedicata alla previdenza, al risparmio, all’investimento ed al welfare con soluzioni tese a soddisfare le esigenze di famiglie ed imprese.

Questa nuova iniziativa può contare sugli straordinari investimenti tecnologici fatti dal Gruppo Benacquista negli ultimi 20 anni (superiori al 10% del volume annuo di affari globale del gruppo): “Alla base di questa attività – spiega Massimiliano Benacquista che guida il gruppo insieme alla sorella Sabrina – c’è infatti una naturale propensione all’Information Technology ed all’innovazione digitale. Abbiamo ideato e realizzato un modello di ‘software as a service’ che ha permesso di inglobare il know how assicurativo a quello di processo, ci ha consentito di crescere in aree spesso complesse e di differenziarci in maniera netta da tutti gli altri player del panorama assicurativo italiano”.

L’ambizioso progetto si fonda proprio sull’integrazione tra la professionalità di un gruppo di eccellenti intermediari assicurativi tradizionali con la tecnologia più avanzata nel panorama Italiano della consulenza e dei rischi personali.

Da qui la scelta di affidare lo sviluppo al manager Mario Acquista che nel 2012 fu il primo agente generale di Pramerica in Italia ed oggi si trova a poter massimizzare gli sforzi della sua precedente esperienza lavorativa in una iniziativa che mira a fornire soluzioni ampie ed a tutto campo (non più nel ristretto ambito vita) per soddisfare le esigenze di clienti anche nel welfare, salute e nella protezione dei beni.

In questa prima fase il team si compone di esperti professionisti anch’essi tutti provenienti da Pramerica.

Nei prossimi mesi è previsto l’inserimento di numerosi altri consulenti, anche da qualificare, per creare una rete presente in modo capillare su tutto il territorio italiano.

“Mai come in questo momento – spiega Massimiliano Benacquista – ci rendiamo conto che le sfide legate al mondo che cambia sono davvero infinite. Il Gruppo Benacquista le affronta da oltre cinquant’anni cercando di anticipare questi stessi cambiamenti. Lo stiamo facendo proprio oggi con la Big Insurance, coinvolgendo e integrando un nuovo team di lavoro, immaginando nuove figure, nuove proposte, nuove idee. Dando concretezza ad un progetto che ci darà grandi soddisfazioni, che darà forza ad un’azienda che ha intenzione di continuare ad investire sul territorio nazionale garantendo posti di lavoro e la sicurezza di un servizio all’altezza delle aspettative dei nostri clienti, della nostra storia e del momento che stiamo vivendo”.