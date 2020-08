“Il Comune di Fondi ha bisogno di una svolta social”. Il punto di Venditti (Camminare Insieme)

Il candidato al consiglio comunale con la civica “Camminare Insieme” Salvatore Venditti, che concorre alla carica di consigliere comunale con Raniero De Filippis sindaco alle amministrative del 20-21 settembre prossimo interviene su questioni che reputa di primaria importanza per la trasformazione di un’Amministrazione aperta ai cittadini.

«Oggi non si può immaginare un Ente che comunichi solo attraverso i comunicati stampa – dichiara Venditti – i social network, anche per i Comuni, sono strumenti che generano diverse opportunità: aumentano la trasparenza, offrono un servizio di informazione, creano nuove forme di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini; tutto ciò annullando la distanza reale e percepita tra istituzioni e cittadinanza.

L’Amministrazione che dobbiamo rilanciare è quella in grado di garantire profili social ufficiali su piattaforme quali Facebook e Twitter, in grado di dare informazioni in tempo reale ai cittadini, soprattutto in periodi emergenziali come quelli che stiamo vivendo. Ma immagino anche un Comune che sia in grado di promuoversi attraverso i video e le foto professionali o semplicemente raccogliendo i tanti eventi sul territorio e aggregandoli su piattaforme quali YouTube e Instagram. Ma non solo – conclude Venditti – bisogna avere il coraggio di immaginare un’Amministrazione smart che cerchi costantemente i giusti strumenti digitali per avvicinare i cittadini, come ad esempio la rivisitazione di un sito web istituzionale che sia aggiornato e che diventi la vetrina di ciò che avviene nel Comune, o ancora una piattaforma in grado davvero di riunire le attività commerciali e turistiche con le attività culturali. Oggi lo sviluppo del territorio passa anche dall’utilizzo di questi nuovi strumenti. Noi sogniamo un Comune così, perché il futuro è adesso».