Formia, l’assessore all’urbanistica Mazza ha confermato le proprie dimissioni

Un post di ringraziamenti sulla propria pagina personale di Facebook che si apre con queste parole: “Nella giornata di ieri (lunedì 3 agosto, n.d.r.) ho confermato le mie dimissioni dall’assessorato all’Urbanistica, Patrimonio e Demanio Marittimo del Comune di Formia”.

E’ quanto pubblicato questa mattina dall’ormai ex assessore comunale, l’ing. Paolo Mazza, che lo scorso 25 luglio aveva protocollato una lettera in cui comunicava di non voler proseguire nell’incarico affidatogli appena due anni fa.

“Ringrazio comunque – continua Mazza – l’appoggio confermato in questi giorni pubblicamente da parte dei gruppi politici FCIC (Formia Città in Comune) e Formia Vinci oltre che di alcuni Assessori; ringrazio altresì l’intero Settore Urbanistica per il lavoro svolto con spirito di squadra nonché i cittadini che hanno collaborato con lo scrivente nell’arco di questi due anni.

È stato comunque un onore aver avuto l’opportunità di servire la città di Formia grazie alla fiducia ripostami e confermatami dal Sindaco dall’inizio del suo mandato e mai fattami mancare. Ad Maiora semper”.

Proprio in queste ore, nella stessa mattinata di oggi, martedì 4 agosto, il sindaco di Formia, Paola Villa, ha replicato all’ormai ex assessore utilizzando, allo stesso modo, un post sulla propria pagina Facebook.

Sicuramente un segno dei tempi che cambiano, ma un modo alquanto singolare di ringraziare un suo ex delegato per il lavoro svolto.