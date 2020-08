Fondi: una sequela di incendi in periferia

Una sequela di incendi che ha portato a un intervento in forze, tra lunedì e martedì, a Fondi. Martedì le fiamme sono divampate nell’area di San Raffaele, nei pressi di via Pantanello, peraltro a non molta distanza da alcune abitazioni.

A partire da lunedì mattina, invece, i roghi hanno interessato le zone di via Cappellalto, in contrada Sant’Andrea, delle Crocette, in contrada Querce, di via Gegni e via Valle San Pietro.

Al lavoro nelle diverse aree periferiche interessate dalle fiamme, i vigili de fuoco e i Falchi di pronto intervento, supportati dall’alto dai lanci di canadair ed elicotteri.

LE IMMAGINI DELL’ULTIMO INCENDIO