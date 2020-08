Tamponi a tappeto al Goretti di Latina, si “indaga” per chiudere i cluster

Fanno paura i nuovi casi di Covid tra la movida di Sabaudia e Latina. Così, dopo che si era iniziato già ieri, all’ospedale di Latina, quest’oggi si sta procedendo con la modalità “drive-in” per i tamponi “volanti”.

Tante le auto in fila per effettuare il test a seguito dei due casi dei bagnini di Sabaudia che hanno portato alla chiusura di due stabilimenti nella località di mare, di diversi locali in quel di Latina e che stanno vedendo impegnata la Asl nel cercare di ricostruire al meglio il link epidemiologico in modo tale da poter “chiudere” il cluster quanto prima.