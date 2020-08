Latitante dal 2011, cittadino albanese viene arrestato a Gaeta

Oggi, 3 agosto, a Gaeta, i militari della locale Tenenza carabinieri hanno tratto in arresto un cittadino albanese di 51 anni, irreperibile dallo scorso 24 marzo del 2011, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma in data 07.03.2011 per i reati di rapina e lesioni personali in concorso, per i quali dovrà espiare 3 mesi di reclusione.

L’arrestato veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino come disposto dall’a.g.