Incidente tra auto e cane-pastore: dramma sfiorato sull’Appia

Un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi, quello avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica lungo via Appia, nel territorio di Monte San Biagio. Si è registrato intorno alle 19,30 all’altezza del chilometro 116.00, con una Smart che d’improvviso si è vista attraversare la strada da un grosso pastore maremmano, prendendolo in pieno nonostante la pronta frenata del conducente.

L’animale ha impattato contro la parte anteriore sinistra della macchina, venendo sbalzato sulla corsia opposta, per poi finire contro un furgone. Una carambola potenzialmente micidiale sia per gli occupanti dei due mezzi, che per lo stesso cane, ferito ma riuscito comunque a rialzarsi. Allontanandosi subito dopo, prima che qualcuno dei presenti riuscisse a prestargli soccorso.

“E’ stato un attimo”, ha raccontato il giovane alla guida della Smart, il 27enne G.F., di Fondi, rimasto illeso. “Ho fatto giusto in tempo a sincerarmi dallo specchietto retrovisore che dietro non ci fossero altri mezzi, quindi ho frenato cercando di evitarlo. Fortuna ha voluto che non procedessi a velocità sostenuta e che non abbia perso il controllo finendo sul guardrail o sull’altra corsia. Chissà cosa sarebbe potuto accadere”.

A margine del sinistro, la ragazza che viaggiava con lui, la 29enne A.A., residente a Monte San Biagio, ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso del San Giovanni di Dio, da dove è uscita con una prognosi di 6 giorni per via di una lesione a un ginocchio. Per la violenza e la dinamica dell’impatto, poteva andare molto peggio.

Scattato l’allarme, sul posto si sono portati i carabinieri della Tenenza fondana, che si sono occupati sia dei rilievi che del servizio di viabilità.

Non è la prima volta che lungo l’Appia si verificano incidenti simili, che vedono a loro modo protagonisti cani, sia randagi che di proprietà degli allevatori della zona.