Oggi, 3 agosto, a Terracina, i militari della locale Stazione carabinieri, traevano in arresto per evasione il cittadino russo D.D., 29enne. L’uomo si trovava agli arresti domiciliari dal 18 giugno scorso per il reato di rissa.

L’arrestato è stato ricondotto presso la propria abitazione, in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna, come disposto dall’autorità giudiziaria.