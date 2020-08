Roulotte di turisti nel parcheggio delle Sieci, la denuncia di Fdi

Il partito di Fratelli d’Italia di Minturno lancia la denuncia pubblica sulla presenza di camper e roulotte nel parcheggio delle Sieci. “Un problema atavico – denuncia Moccia – si trovi una soluzione definitiva”

“La scorsa notte sono tornate nel parcheggio delle Sieci alcune roulotte, un problema che da anni si propone nel nostro comune, dove diversi “turisti” stazionano con i propri camper ed usano l’area parcheggio come fosse un campeggio. Peccato che le condizioni igienico sanitarie non rispettino affatto le disposizioni governative, anzi, possiamo affermare che le violino palesemente. Sull’argomento è intervenuto il dirigente di Fratelli d’Italia Marco Moccia, il quale chiede un intervento celere e risoluto da parte della polizia locale e dell’amministrazione. “Da tanti, troppi anni assistiamo a questo spettacolo indecoroso, con asciugamani stese sugli alberi e secchi d’acqua putrida disseminati ovunque in un’area centrale del nostro comune dove ogni mercoledì si riversano tantissimi cittadini anche dai paesi limitrofi per il mercato settimanale. Questa situazione-prosegue il dirigente del partito di Giorgia Meloni- oltre che essere poco consona dal punto di vista estetico, lo è anche e soprattutto dal punto di vista igienico sanitario, per questo-conclude Moccia- ritengo che bisogna intervenire subito al fine di evitare rischi per la salute pubblica, in quanto, se accusiamo i nostri giovani e gli avventori dei locali di non usare le mascherine e di non mantenere le distanze, non possiamo poi tollerare situazioni di promiscuità simili ai campi rom nel centro di Scauri.”