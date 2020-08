“Quattro passi… per Formia”: torna il format social firmato dalla Pro Loco

Domenica 2 agosto 2020, ore 14.30, in diretta Facebook, quinta puntata del programma “Quattro passi… per Formia“, il format ideato e realizzato dalla Pro Loco all’interno dell’ampio progetto “Zaffiri” e dedicato alla promozione e valorizzazione turistica, culturale, archeologica ed enogastronomica del territorio formiano.

“In questa puntata protagoniste le colline di Formia”, spiegano dall’associazione di promozione del territorio. “I due conduttori, il presidente Renato Lombardi e la vicepresidente Rossana Parente, infatti, accompagnati da Marco Tedesco storico dell’arte nonché rappresentante dell’associazione Formiana Saxa, ci guideranno in un viaggio virtuale tra i borghi collinari di Formia con la visita a Maranola alla Chiesa di San Luca, alla cripta delle Madonne del latte e alla chiesa di Santa Maria Ad Martyres con il famoso presepe di terracotta”.

“Per la parte archeologica si ringrazia il parroco Don Gennaro Petruccelli per l’ospitalità”, continuano dalla Pro Loco. “Per il salotto letterario itinerante, ad aprirci le porte della propria casa Fiorella Guglielmo, che ci parlerà e ci illustrerà le opere del compianto padre Guglielmo Settimio Luigi, ritraenti per lo più angoli del territorio formiano e pezzi di cultura locale. Per la cultura artigianale ed artistica, la professoressa e socia della Pro Loco Letizia Lagni, parlerà dei “mandala” un’arte dai risvolti psicologici e con un forte richiamo alla figura delle chiese visitate.

Chiude la puntata, la parte enogastronomica , che questa volta vede come location il ristorante Campese di Trivio, dove lo chef ha realizzato tonnarelli al limone con colatura di alici di Cetara e granella di noci. Il tutto accompagnato da uno dei pregiati vini della cantina del locale”.

Si ricorda che il progetto a cura della Pro Loco di Formia è senza scopo di lucro, realizzato con risorse proprie, per la regia di Paolo Parasmo, con la libera collaborazione del direttivo dell’associazione nelle persone di Anna Sorgente e Luigi Saraniero, di altre associazioni e attività produttive.

Le puntate possono essere riviste anche sul canale Youtube della Pro Loco.