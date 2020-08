Il fondano Virginio tra i protagonisti di “Tale e Quale Show”

Ci sarà anche il cantautore di Fondi Virginio, tra i protagonisti della prossima edizione di “Tale e Quale Show”, noto programma televisivo condotto da Carlo Conti, in prima serata su Rai Uno.

“Mi sono sempre battuto per la musica, le mie canzoni e per le cose in cui credo. Per questo ringrazio Carlo Conti di avermi voluto nel cast della nuova edizione”, il commento del vincitore dell’edizione 2011 del talent Amici, affidato ai social. “Questo viaggio mi incuriosisce e mi elettrizza! Non vedo l’ora di cominciare!!!”.

Il programma andrà in onda a partire dal 18 settembre. Gli altri protagonisti saranno: il doppiatore e attore Luca Ward, l’attore e comico Francesco Paolantoni, il cantante, attore e modello Sergio Muniz, il cantautore Pago, la showgirl Carmen Russo; Barbara Cola oggi attrice di musical e seconda classificata a Sanremo 1995; l’ex conduttrice di Striscia la Notizia e imitatrice Francesca Manzini; la conduttrice e attrice Carolina Rey e la cantante Giulia Sol. Saranno giudicati da una giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.