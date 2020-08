Formia, iniziati i lavori di sistemazione del marciapiede di via Rialto Ferrovia (#FOTO)

“Iniziati i lavori per il marciapiede che porta alla stazione ferroviaria di Formia.

Sono previsti la messa in sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche e il ripristino del verde pubblico nel tratto di strada percorso quotidianamente da tanti cittadini. Una zona spesso non agevole per chi vuole andare a prendere il treno e muoversi in autonomia.

“Un tratto che aspettava da tempo di essere sistemato e ridato ‘a misura di tutti’. Bisogna continuare a lavorare per e con la nostra città”, afferma il sindaco Paola Villa.

Ne ha dato notizia l’ufficio stampa del Comune di Formia.