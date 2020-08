Covid, chiuso un altro stabilimento balneare a Sabaudia

“La Asl di Latina ha disposto la chiusura temporanea di un altro stabilimento balneare per positività di un bagnino. Si tratta del Lido Azzurro di Sabaudia. In corso le operazioni di contact tracing e di sanificazione dei locali”.

A darne notizia, sabato pomeriggio, attraverso l’assessorato regionale alla Sanità, l’Unità di Crisi istituita dalla Pisana per il nuovo coronavirus. Dopo ‘Il Gabbiano’, nella ‘Città delle dune’ ecco dunque il secondo stabilimento chiuso in pochi giorni per il rischio Covid.