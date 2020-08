Covid, 6 nuovi casi: 5 legati al bagnino positivo

Rispetto alla giornata di venerdì, in provincia di Latina si registrano 6 nuovi casi di positività al Covid-19, tutti trattati a domicilio. “I casi sono distribuiti nel Comune di Latina (3) e nel Comune di Sabaudia (2)”, spiegano dall’Asl. Mentre dalla Regione Lazio danno notizia del sesto caso, che, spiega l’assessore alla Sanità, “riguarda un uomo di nazionalità indiana” individuato dai test sulla comunità Sikh, eseguiti a centinaia.

I 5 casi di cui ha dato notizia l’Azienda sanitaria sono legati al giovane bagnino positivo notificato ieri, residente a Latina e dipendente di uno stabilimento balneare di Sabaudia. “Si tratta di un gruppo di amici, ora tutti positivi, che nei giorni scorsi hanno frequentato la spiaggia e una serie di locali. Tutti i locali frequentati dal gruppo sono stati oggetto di sanificazione, il personale interessato nei giorni della frequentazione è stato posto in quarantena e sono stati effettuati o sono in corso i tamponi”.

In via precauzionale, sottolineano dall’Asl, “si chiede agli utenti dello stabilimento balneare di Sabaudia ‘Il Gabbiano’ nei giorni che vanno dal 26 fino al 30 luglio compresi, come a coloro che hanno frequentato la discoteca di Latina ‘L’Ombelico’ nella serata del 28 luglio scorso, di contattare con urgenza il numero verde regionale emergenza Covid 800 118 800”.

Si ricorda ai cittadini di tutta la Provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti sulla mobilità delle persone, nonché tutte le prescrizioni in materia di rispetto delle distanze, del lavaggio delle mani e del divieto di assembramento.