Benacquista Latina Basket: due nuovi innesti nel roster nerazzurro

Due nuovi acquisti in due giorni. Come ufficialmente annunciato dalla società infatti, la Benacquista Latina Basket, in vista del prossimo campionato di serie A2, si è aggiudicata le prestazioni di due giocatori, Lorenzo Baldasso e lo statunitense Jaren Michael Lewis.

Baldasso, guardia, classe 1995 per 192 cm di altezza e 89 kg di peso, è un nuovo importante innesto in casa nerazzurra: “Ho accettato la proposta di Latina con grande entusiasmo, perché la cosa che mi ha maggiormente impressionato, e favorevolmente colpito, è stata la tempestività e la convinzione con cui la società mi ha contattato e voluto” .

Jaren Michael Lewis, ala classe 1996 per 198 cm di altezza e 98 kg di peso, è il secondo giocatore americano del team latinense: “Ho accettato di giocare con Latina Basket perché credo sia una grande sfida per me. Sono sicuro che questa stagione mi darà la grande opportunità di migliorare non solo come giocatore, ma anche come persona. Non vedo l’ora di arrivare”.