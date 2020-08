Arrestato Sciarretta, ex patron del Latina calcio: deve scontare 4 anni e 8 mesi

La Polizia di Stato del Commissariato di Cisterna, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, ha tratto in arresto Antonio Sciarretta, settantenne imprenditore di Cori ed ex patron del Latina Calcio.

Dovrà espiare in totale quattro anni ed otto mesi di reclusione per un cumulo pene comminato a seguito di nove condanne penali, divenute definitive.

L’uomo è stato giudicato colpevole di molteplici reati soprattutto in materia economico finanziaria – tra i quali una bancarotta fraudolenta aggravata dalla rilevanza del danno patrimoniale arrecato – sui quali indagarono a lungo le Fiamme Gialle della Guardia di Finanza.

Al termine delle formalità di rito, Sciarretta è stato associato presso la casa circondariale romana di Rebibbia.