Dal 5 agosto a Lenola il 22° festival internazionale “Inventa un Film”

Si svolgerà prevalentemente dal 5 al 9 agosto all’Anfiteatro comunale Marino De Filippis di Lenola (LT) la ventiduesima edizione del festival internazionale Inventa un Film, organizzata dall’Associazione Culturale Cinema e Società di Lenola, presieduta da Ermete Labbadia, con il sostegno della Regione Lazio – Assessorato alla cultura e alle politiche giovanili, dell’Amministrazione Comunale di Lenola, del SIPROIMI del Comune di Lenola, della piattaforma Tixter e con il sostegno e/o collaborazione di altri enti che verranno comunicati nelle prossime settimane nel sito e nelle pagine ufficiali del concorso.

Tra i giurati del festival Inventa un Film Lenola concorso cinematografico Salvatore De Mola, Simone Isola, Enrico Magrelli, Gianni Mammolotti, Azzurra Martino, Liliana Fiorelli, Angela Curri, Salvatore Lizzio, Nicola Ragone, Katia Greco, Cirino Cristaldi, Max Pagani, Dario Gorini, Nico Bonomolo, Ivan Castiglione, Emanuela Panatta, Dina Tomezzoli, Ornella Morsilli, Claudia Conte, Ines Manca, Giuseppe Pestillo, Quintino Di Marco, Paolo Doppieri, Giuliano Parisi, Riccardo Camilli.

Per il tradizionale concorso cortometraggi autori italiani verranno premiati il primo classificato, il secondo classificato, il terzo classificato, il miglior regista, la migliore sceneggiatura, il miglior interprete e la migliore interprete, il miglior montaggio, la migliore colonna sonora originale, la migliore fotografia, il miglior costumista, la migliore scenografia. Verranno inoltre conferiti il “Premio Messaggio Importante”, il premio della Giuria Popolare e il Premio della Giuria Giovani.

Per la sezione autori italiani verrà assegnato per il terzo anno consecutivo il Premio Migrantes Siproimi Comune di Lenola, assegnato dai beneficiari Siproimi, e per la seconda volta il premio CineMigrare , assegnato dall’organizzazione del medesimo festival.

Per la sezione animazione e la sezione videoclip verranno premiati i primi tre classificati. Verranno inoltre premiati il primo classificato della sezione Minidoc e i primi tre classificati della sezione Anteprima “Inventa un Film dalla Quarantena”.

Inventa un Film è stato il primo festival italiano in ordine cronologico ad aver lanciato una sezione competitiva su questo tema.

Per la sezione Lungometraggi Oro invisibile verranno premiati, nella serata dedicata di sabato 8 agosto, il primo classificato, il miglior regista, la migliore sceneggiatura, il miglior interprete e la migliore interprete, il miglior documentario, il miglior montaggio, la migliore colonna sonora originale, la migliore fotografia. Verranno inoltre conferiti il “Premio Messaggio Importante”e il premio del Pubblico.

Si svolgeranno durante la ventiduesima edizione del festival Inventa un Film anche le premiazioni del secondo concorso letterario Tre Colori che ha visto arrivare alla segreteria del festival più di 2000 opere.

Nella serata del 5 agosto toccherà alla premiazione della sezione Poesia (Blu), giovedì 6 agosto alle Sceneggiature (Rosso) e venerdì 7 agosto alla Narrativa breve.

Tra i giurati del concorso letterario Tre Colori Mauro John Capece, Carmen Siciliano, Claudia Conte, Iole Masucci, Francesco Perciballi,Simone Nardone, Adriana Capuano, Anna Rita Murano, Vittorio Ricci, Quintino Di Marco.

Prevista anche la quarta edizione della Giornata del Libro, che si svolgerà domenica 9 agosto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30 nella pineta Mondragon di Lenola e che sarà dedicata ad alcuni dei lavori selezionati della sezione Bianco Avorio – i 200 libri più belli d’Italia.

Prevista la presenza anche di ospiti di spessore al 22° festival di Lenola: il festival Inventa un Film di Lenola consegnerà sei premi ad altrettanti autori (o gruppi di autori) operanti sul territorio nazionale che si siano distinti nel periodo dall’1 luglio 2019 al 30 giugno 2020 nei diversi campi della produzione artistica e creativa: cinema, teatro, letteratura, musica, TV segnalati tramite scheda dai frequentatori del sito inventaunfilm.it (Iniziativa: Sei premi in cerca d’autore”.

Il festival Inventa un Film di Lenola, inoltre, consegnerà tre premi ad altrettante donne che si siano distinte in ambito cinematografico per le loro capacità artistiche e professionali (Premio Cinema è donna).

Il logo – disegno della ventiduesima edizione del festival è stato realizzato da Nico Bonomolo vincitore con “Confino” della sezione animazione internazionale del 19° festival di Lenola nel 2017. “Confino” del regista e pittore bagherese Nico Bonomolo è stato l’unico corto d’animazione italiano in corsa per la nomination al Premio Oscar 2018.

Per il programma dettagliato, per essere inseriti nella giuria popolare/giovani del festival o se si vuole assistere come spettatori sarà sufficiente prenotarsi gratuitamente seguendo le indicazioni sul sito www.inventaunfilm.it