Soccorso ad un minore sulla spiaggia di Capratica: interviene l’eliambulanza

E’ dovuto atterrare a ridosso delle dune della spiaggia di Capratica, nel comune di Fondi, l’eliambulanzan che, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 luglio, è intervenuta a seguito di un’emergenza.

Un minore ha infatti accusato un malore mentre si trovava sul litorale, non riuscendo più a muovere gli arti inferiori. Inizialmente soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, il giovane, vista la gravità della situazione è stato preso in carica dagli uomini dell’elicottero ‘Pegaso 44’.

Non sono ancora chiare le cause del malore accusato dal ragazzo che, dapprima trasferito all’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina, è stato poi trasportato per i dovuti accertamenti al policlinico ‘Gemelli’ di Roma‘, nonostante avesse già avuto evidenti segni di miglioramento.