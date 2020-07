Siringhe sulla spiaggia di Scauri, la denuncia di Fdi

La denuncia pubblica arriva per bocca di Marco Moccia, esponente locale del partito Fratelli d’Italia che, con tanto di documentazione fotografica evidenzia il fatto che sulla spiaggia di Scauri a Minturno, sono state rinvenute delle siringhe.

“Il dirigente di Fratelli d’Italia, Marco Moccia, denuncia un episodio increscioso verificatosi sulla spiaggia di Scauri, dove all’altezza di un noto locale della movida sono state rinvenute, come si può ben notare nelle foto allegate, delle siringhe. “Le immagini che mi sono state inviate sono inequivocabili, questo è il risultato di anni di inerzia sul tema dello spaccio e del consumo delle droghe nel nostro comune-dichiara il dirigente del partito di Giorgia Meloni- da tempo immemore denuncio e denunciamo una pericolosa recrudescenza criminale ed un incremento del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, nonostante numerosi appelli la risposta è stata sempre evasiva se non negazionista, si prendevano ad esempio tempi passati che nulla hanno a che fare con l’attualità considerando che ogni epoca ha i suoi problemi. La recente istituzione di uno sportello antidroga- prosegue Moccia- mi sembra una misura assai tardiva, considerando ciò che è avvenuto e sta avvenendo sul nostro territorio. Mi auguro, che d’ora in avanti non ci siano più negligenze e si combatta concretamente il consumo e lo spaccio di droga, partendo da una campagna di sensibilizzazione all’interno delle scuole – conclude Marco Moccia- io ed il mio partito da sempre siamo contro ogni forma di droga e presto organizzeremo un gazebo per sensibilizzare giovani e meno giovani su questo tema come richiesto dal nostro presidente Giorgia Meloni.”