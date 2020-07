Sierologici nel Lazio: su oltre 210mila test circolazione al 2,3%

Prseguono i test nel Lazio per comprendere quanto il virus abbia circolato. Come messo in evidenza da “Salute Lazio” con i test sierologici è stata superata quota 210 mila.

“Ad oggi – fanno sapere dall’unità di crisi regionale – sono stati effettuati nella nostra regione 212.213 test sierologici. Si conferma una circolazione del virus pari al 2,3%.