Secondo caso di covid al Comune di Formia: parla il sindaco Villa (#VIDEO)

Nuovo caso di covid al Comune di Formia: la notizia di questa mattina si è rapidamente diffusa in città e non solo: c’è un nuovo link epidemiologico su cui concentrare l’attenzione, per evitare il diffondersi del virus.

Il dipendente comunale risultato positivo, è in ferie da quasi due settimane. Sarà quindi necessario ampliare il raggio d’azione per ricostruire la rete di contatti avuti in questi giorni.

A tal proposito, abbiamo raccolto le dichiarazioni del sindaco di Formia, Paola Villa. Nelle parole del primo cittadino, tutte le strategie messe in atto per far fronte a questo nuovo contagio.