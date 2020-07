Migranti da Lampedusa a Latina: 10 i positivi al Covid su 57

Arrivano i risultati dei test effettuati nelle scorse ore.

Dei 57 migranti arrivati nel capoluogo pontino direttamente da Lampedusa, diversi sarebbero positivi al nuovo coronavirus.

La notizia riportata anche da diversi media locali, mette in evidenza come adesso, i 47 tunisini non positivi al Covid-19 dovranno osservare un periodo di quarantena obbligatoria in una cooperativa di Cori per capire se effettivamente anche loro abbiano contratto o meno il virus.