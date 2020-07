Irregolarità in zona vincolata: nuovo sequestro della Municipale di Itri

Continua l’attività di vigilanza urbanistico-edilizia da parte della Polizia Locale di Itri agli ordini del Comandante Pasquale Pugliese che dichiara: “A seguito di un’ispezione in località Vagnoli, all’interno di una lussuosa villa, acquistata di recente, vi erano in corso di realizzazione opere in cemento armato tese alla realizzazione di una piscina seminterrata, la demolizione di un manufatto e l’installazione di pannelli fotovoltaici.

Per tali lavori era stata presentata una segnalazione certificata di inizio attività e successivamente integrata dal direttore dei lavori, ma la stessa non era sufficiente per la realizzazione delle opere in corso di realizzazione. A complicare la questione è l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica, dato che la zona è soggetta a vincolo paesaggistico – fascia di protezione dei corsi delle acque pubbliche ai sensi del D.lgs. n. 42/2004”.

Per questo motivo è scattato il sequestro preventivo delle opere abusive e un’informativa di reato a carico della 34enne proprietaria.