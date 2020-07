Come reso noto dall’ufficio stampa del Comune di Gaeta in queste ore, “si riunisce domani, venerdì 31 luglio alle ore 18.00, il consiglio comunale per discutere il punto 13 dell’odg del consiglio del 27 u.s..

Si ricorda che a causa dell’emergenza sanitaria e per il rispetto delle misure anti-Covid19, la seduta può essere seguita esclusivamente tramite lo streaming al seguente indirizzo:

https://www.youtube.com/channel/UCw8L8Y9Hk8okmZ1XVv7SlOg/live“