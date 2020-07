Covid, nuovo positivo a Formia: è un dipendente del Comune in ferie da 13 giorni

Ancora una doccia fredda per Formia, ancora un dipendente comunale positivo, ancora un link epidemiologico da dover ricostruire. In questo caso, come reso noto direttamente dal Comune, si tratta di uno dei due dipendenti che erano risultati positivi ai test sierologici e sui quali si è deciso pertanto di fare il tampone.

Uno di questi due, è risultato positivo anche al tampone. La notizia, come spiegano dal Comune è di questa mattina e l’Amministrazione sta dando una mano all’Asl proprio nel ricostruire il link epidemiologico.

“Pertanto – spiegano nella nota – altri dipendenti sono già stati sottoposti a tampone, pur avendo ricevuto esito negativo al test sierologico”.

C’è comunque un però, il dipendente risultato positivo sia al sierologico che al tampone, sarebbe in ferie dal lavoro da 13 giorni, pertanto si farà in modo di approfondire tutti contatti avuti anche fuori dal Comune. Altra questione importante, il dipendente sta bene ed è in isolamento domiciliare.