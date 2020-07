Autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini: l’attacco di Claudio Fazzone

“Dal dibattito in aula sull’autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Salvini per il processo Open Arms non è emersa una valutazione serena sul merito degli atti e sull’esame delle carte, bensì ha prevalso un sentimento di odio nei confronti della persona, considerato come un nemico politico da abbattere con ogni mezzo.

Mi chiedo, se oggi ci fosse stata la stessa maggioranza di governo di un anno fa, come si sarebbero comportati i colleghi senatori del M5S? Come avrebbero votato? Quale sarebbe stata la valutazione sull’operato di un ministro del loro esecutivo?

Io ritengo che siamo davanti alla mortificazione della politica.

Considero davvero vergognoso cambiare posizione e idee a seconda delle circostanze e delle convenienze del momento”.

Lo ha dichiarato in una nota il coordinatore di Forza Italia Lazio, senatore Claudio Fazzone.