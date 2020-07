Aumenta il degrado a Latina. In periferia quanto in centro. E in via Triboniano, a due passi dal tribunale, c’è stato anche chi sul marciapiede ha abbandonato un frigorifero.

Non si contano più poi i cassonetti che traboccano di rifiuti e le strade invase da escrementi di cani.

Una situazione sempre più pesante durante la stagione estiva, considerando le alte temperature di questi giorni.