Tpi Fest, a Sabaudia si discute di attualità nazionale

Una foto della Tpi Fest 2019

Arriva a Sabaudia, come annunciato nelle scorse settimane, il Tpi Fest, l’evento per approfondire varie tematiche di attualità politica e non solo in onore dei dieci anni di attività della testata on line The Post International, diretta da Giulio Gambino.

Un programma ricco di ospiti e contenuti dal 31 luglio al 2 agosto.

Gli organizzatori rendono noto che l’accesso è libero e gratuito e che il Festival si svolgerà in totale sicurezza, rispettando tutte le norme in materia sanitaria anti Covid-19. Pertanto verranno seguiti i protocolli previsti dalle autorità che prevedono la sanificazione dei posti a sedere, la prenotazione e la liberatoria del pubblico, percorsi ad hoc per gli ospiti e la recinzione del perimetro della location del Festival.