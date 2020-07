Installato un dispositivo per rilevare le infrazioni in via Arnale Rosso

Il Vice Sindaco Beniamino Maschietto e il Dirigente della Polizia Locale Giuseppe Acquaro rendono noto che, nell’ottica di una maggiore garanzia della sicurezza della circolazione stradale, nei giorni scorsi si è proceduto all’installazione nei pressi dell’incrocio semaforico di via Arnale Rosso, in direzione Itri, di un dispositivo di controllo delle infrazioni previste dal Codice della Strada tramite il rilevamento di una sequenza fotografica.

«Desideriamo sottolineare l’importanza dell’attivazione del dispositivo – affermano il Vice Sindaco Maschietto e il Dirigente Acquaro – al fine di migliorare le condizioni di sicurezza stradale e in ragione della pericolosità dell’intersezione di via Arnale Rosso, soprattutto per la consistenza dei flussi veicolari, in particolare nel periodo estivo, per limitare quanto più possibile la probabilità di incidenti».

Il dispositivo consente il rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche attraverso una serie di immagini digitalizzate del veicolo che ha commesso la violazione. Tali immagini, attraverso appositi sistemi di trattamento delle informazioni, garantiscono l’attendibilità dell’accertamento effettuato e consentono la successiva notifica dell’infrazione al proprietario del veicolo. Ogni singola violazione viene verificata e validata dal personale del Corpo di Polizia Locale.