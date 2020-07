NOTIZIA FLASH – Divampa un incendio all’interno del supermercato Pellicano non lontano dalla scuola Mattei. Per cause ancora da accertare le fiamme sono divampate all’interno dell’attività. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la squadra 5 A di Gaeta al lavoro con un’autobotte e la 9 A a di Castelforte. Sono intervenuti anche gli agenti del commissariato. Seguono aggiornamenti.