Corso Italia ha un nuovo look, la Fondazione “Del Roscio” dona delle palme

Nuovo look per Corso Italia. Conclusi i lavori del primo stralcio di un intervento di restyling dal costo complessivo di 1milione e 500mila € di fondi comunali. Il primo tratto stradale è abbellito dalla presenza di diverse palme donate dalla Fondazione “Nicola Del Roscio”.

“La prima tranche di lavori di riqualificazione di Corso Italia – spiega il Sindaco Cosmo Mitrano – si inserisce pienamente negli asset su cui ci siamo mossi in tutti questi anni. L’obiettivo è quello di riqualificare il territorio attraverso mirati lavori pubblici con la finalità di rendere la nostra città ancora più bella, accogliente e soprattutto sicura e vivibile. Un percorso di crescita – prosegue il primo cittadino – che, ancora una volta, conferma l’attenzione e l’amore che la Fondazione Nicola Del Roscio ripone nei confronti della nostra città.

Corso Italia è ulteriormente abbellita dalla presenza di bellissime palme donate da Nicola Del Roscio che ringrazio per la sua sensibilità ed attenzione che ci riserva sempre. Abbiamo pensato, progettato e realizzato importanti lavori pubblici per una Gaeta a passo con i tempi, una città sostenibile, attraverso il decoro urbano, la riqualificazione delle aree, la realizzazione su tutto il territorio comunale della pista ciclabile. Proseguiamo – aggiunge Mitrano – impegnandoci alacremente su tutto il territorio, dal centro alla periferie, cercando di superare le difficoltà economiche ed impegnandoci nella ricerca di fondi da investire per il cambiamento di Gaeta, in termini di riqualificazione, ammodernamento ed abbellimento”.

“Abbiamo puntato soprattutto sulla sicurezza – spiega l’Assessore Angelo Magliozzi – realizzando una carreggiata a norma con l’intento di far rallentare i mezzi in transito migliorando gli standard di sicurezza per i pedoni ed autisti mantenendo lo stesso numero di parcheggi. Lavori che proseguiranno dopo l’estate fino a completamento dell’opera, mentre dopo l’estate, sempre per innalzare i livelli di sicurezza, verranno posizionati gli attraversamenti rialzati che andranno a limitare la velocità dei veicoli. Una rivoluzione anche in termini di efficientamento energetico non solo su tutto il tratto di Corso Italia con i nuovi pali della luce a led mentre, ad oggi, grazie alla generosità della Fondazione Del Roscio, abbiamo piantumato 12 gruppi ciascuno costituito da tre palme con rispettivi impianti di irrigazione. Essenze arboree che impreziosiscono tutto Corso Italia”.