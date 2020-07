Contenimento del Covid-19, eseguiti più di 400 test nella comunità Sikh

“A Latina sono stati eseguiti più di 400 test alla Comunità Sikh. Sono dodici i casi in cui è stata rilevata la presenza di anticorpi e sono stati isolati e successivamente sottoposti a tampone i cui risultati si avranno nella giornata di domani. E’ un dato importante perché c’è stata una grande adesione della Comunità Sikh e i casi di sieroprevalenza rientrano in un tasso di circolazione coerente con la media regionale. Si dimostra così che i nuovi casi sono soprattutto quelli di importazione e non le comunità residenti nella nostra regione. Nel pomeriggio infine sono stati effettuati i test anche al secondo pullman proveniente dalla Romania presso il Terminal di Tiburtina. I test hanno dato tutti esito negativo”. Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.