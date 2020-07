“Arti parallele”, nella Giudea di Fondi la mostra fotografica e pittorica

Nonostante l’emergenza Covid-19, provano a farsi largo le iniziative culturali nel comprensorio. Interessante e quanto meno particolare, quella promossa dall’associazione Fotografichementi a Fondi.

“Arti parallele” il titolo della mostra che viene inaugurata il 1 agosto alle 18 e che rimarrà in esposizione nel quartiere de La Giudea di Fondi fino al 9 agosto con la possibilità di apprezzarne l’esposizione tutti i giorni dalle 19 alle 23.

“Il motivo principale della mostra – spiegano gli organizzatori – è far constatare e quindi affermare che le due Arti, fotografia e pittura, seppur diverse, sono in qualche modo analoghe“. Le foto sono a cura di Vincenzo Bucci che ha collaborato a stretto contatto con la pittrice Beatrice Monopoli. Entrambi hanno “immortalato” i mestieri in via di estinzione.

All’inaugurazione della mostra, sabato 1 agosto, ci sarà anche un intervento del dottor Gino Fiore, e del coordinatore del comitato promotore per la Casa della Cultura a cui Fotografichementi ha aderito Simone Nardone.