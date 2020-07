Il prefetto Falco si presenta, l’intervista (video)

Si è detto consapevole delle difficoltà che ci sono nella gestione di un territorio come quello della provincia di Latina il prefetto Maurizio Falco che si è presentato. Ma il nuovo prefetto parte dal presupposto che l’amministrazione non debba essere “difensiva” basandosi solo sull’ordinario. Per lavorare bene ha evidenziato inoltre come sia fondamentale il lavoro di squadra non solo con le forze dell’ordine ma con i sindaci e il presidente della Provincia. E poi la trasparenza, ed un palazzo, quello della Prefettura che deve essere aperto per i cittadini. Di seguito l’intervista video