Il Comune di Roccagorga ottiene la bandiera Spighe Verdi 2020

Il Comune di Roccagorga ha ottenuto la bandiera Spighe Verdi 2020.

Il riconoscimento viene rilasciato a FEE Italia – Foundation for Environmental Education e Confagricoltura e rappresenta un marchio di qualità ambientale assegnato ai comuni rurali che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.

“Siamo particolarmente orgogliosi- dichiara il vicesindaco con delega all’ambiente Mario Romanzi – di questo riconoscimento prestigioso in quanto premia ed incoraggia l’azione amministrativa che abbiamo intrapreso già appena insediati con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo di una moderna coscienza ecologica nei cittadini, in perfetta aderenza al programma che questa amministrazione porta avanti.

La bandiera Spighe Verdi infatti viene assegnata sulla base di un’approfondita analisi di parametri derivanti da criteri di gestione sostenibile del territorio relativamente a: certificazione ambientale, pianificazione urbanistica, agricoltura, protezione della biodiversità, raccolta differenziata dei rifiuti, efficienza energetica, iniziative ambientali, turismo solamente al termine di procedura adottata dalla FEE Italia composta da tre fasi. L’Amministrazione tutta ha sostenuto questa candidatura che rappresenterà un volano per l’economia e il turismo ecosostenibile di Roccagorga”.

“Essere tra i 46 Comuni d’Italia premiati con il marchio delle Spighe Verdi 2020 – dichiara il sindaco Nancy Piccaro- ci soddisfa pienamente e permetterà di incentivare il percorso avviato di sostenibilità ambientale del territorio valorizzando il nostro patrimonio rurale. In particolare rappresenta una possibilita’ concreta di crescere e migliorarsi per raggiungere obiettivi sempre piu’ ambiziosi, in termini di eccellenza per quanto riguarda l’ambiente, l’agricoltura e quindi la qualita’ della vita rendendo protagonista tutta la cittadinanza.

La Commissione esaminatrice ha valutato tutte le attività messe in campo da questa Amministrazione a partire da giugno 2019 a marzo 2020. Questa comunità si è dimostrata all’altezza di ricevere il riconoscimento prestigioso “Spighe Verdi” che ci inorgoglisce e costituirà da stimolo al fine di rendere il nostro paese un’eccellenza nell’ambito dell’innovazione green. Ringrazio tutta l’Amministrazione che ha lavorato in piena sinergia con i tecnici comunali per realizzare questo ambizioso progetto”.