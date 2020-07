‘Conoscere i beni culturali’: agosto alla scoperta del patrimonio archeologico di Terracina

La sede di Terracina dell’Archeoclub d’Italia, in collaborazione con il Comune di Terracina, anche per l’estate 2020 promuove e organizza, come avviene ormai dal 1995, l’iniziativa denominata “Conoscere i Beni Culturali”.

Il programma delle visite culturali previste si svolge, come sempre, nei mesi di luglio e agosto ed è finalizzato alla migliore conoscenza del patrimonio archeologico e storico-artistico cittadino attraverso la partecipazione ad appositi itinerari e percorsi monumentali.

Anche per quest’anno il programma è stato ampliato con l’iniziativa denominata “Terracina di Notte”, per la quale è stata prevista una serie di visite culturali notturne (tre visite a luglio e quattro ad agosto) con nuovi e diversi percorsi monumentali.

Per le visite è previsto un contributo di 3 euro a persona (esclusi i bambini fino a 10 anni) come forma di autofinanziamento per l’Associazione.

La prenotazione è obbligatoria (tel. 3383485765); i gruppi di visita potranno essere composti al massimo da 20 persone. Le modalità di svolgimento esecutive delle visite saranno conformi alle vigenti disposizioni di contenimento della diffusione del Covid-19 (distanziamento sociale e interpersonale).

LE LOCANDINE CON IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE: