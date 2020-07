Scontro tra auto e moto, grave incidente sulla Flacca

Un centauro campano di 28 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto domenica pomeriggio lungo la Flacca, nel territorio di Gaeta, nei pressi della cosiddetta “Ultima spiaggia”.

Il motociclista, di Santa Maria Capua Vetere e di ritorno da una giornata al mare, mentre era in sella a una Ducati si è scontrato per cause in corso di formale accertamento con una Fiat Punto condotta da un anziano della zona, venendo sbalzato con violenza sull’asfalto.

A margine, entrambi sono stati trasferiti presso l’ospedale Dono Svizzero di Formia. Successivamente, il quadro clinico del 28enne ha reso necessario un ricovero d’urgenza in un nosocomio di Roma.