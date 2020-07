Pallamano, l’HC Fondi ingaggia il pivot Daniele Ponticella

“Manca ancora qualche giorno all’inizio della nuova stagione agonistica, che vedrà gli atleti cari al Presidente Vincenzo De Santis – si legge in una nota diffusa oggi dall’ufficio stampa dell’Handball Club Fondi – impegnati nel campionato di Serie A Beretta. Per programmare e rinfoltire la rosa di mister Giacinto De Santis, la dirigenza si è mossa con discrezione e concretezza, portando a compimento importanti operazioni in entrata“.

L’ultima di queste riguarda il pivot Daniele Ponticella che, al termine della trattativa condotta dal Direttore Sportivo Guglielmo di Perna, arriva a vestire la casacca rossoblu. Classe 1995, il nuovo pivot proviene dal Gaeta Sporting Club, team in cui ha militato per tutta la sua carriera pallamanistica. Nonostante la giovane età, tra le fila del club di cui è stato il capitano negli ultimi anni, Ponticella può vantare una lunga esperienza nel massimo campionato italiano. Il nuovo giocatore rossoblu, inoltre, era perno fondamentale del Gaeta Sporting Club che 2015 portò a casa lo Scudetto Under 20.

Queste le parole del nuovo giocatore rossoblù: “Questa sarà per me una stagione particolare, dove per la prima volta giocherò ‘lontano’ da casa. Ho scelto di dire sì al progetto dell’HC Fondi e ho molta fiducia nella squadra che la società sta costruendo. Sono certo che, con l’aiuto di tutti, riusciremo a fare delle buone cose durante questo campionato. Saluto tutti e speriamo di incontrarci al primo appuntamento casalingo”.

Il segretario generale rossoblu Alessandra Aprile presenta così il nuovo arrivato: “Conosco Daniele da molti anni e ho assistito personalmente alla sua crescita umana e sportiva. Educazione, serietà e rispetto per gli altri sono i valori che l’hanno da sempre contraddistinto, insieme ad una maturità già raggiunta nonostante la sua giovane età, che l’hanno portato ad essere sempre un punto di riferimento per i suoi compagni di squadra, dentro e fuori dal campo. Sin dal momento in cui ho saputo della volontà del DS di Perna di proporre a Daniele di sposare il nostro progetto, sono stata convinta che potesse essere la persona giusta per il gruppo che sarà a disposizione di mister De Santis, sotto tutti i punti di vista. E sono certa che lo sarà”.