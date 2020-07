Lago di Fogliano: uccelli della fauna locale nelle foto di Renato Olimpio

Il cigno nero è originario dell’Australia, e vi nidifica in consistenti colonie.

Vive nei pressi dei grandi laghi in acque poco profonde e nelle paludi d’acqua dolce e salmastra, spingendosi fino agli estuari dei fiumi. Per la sua eleganza è stato introdotto a scopo ornamentale in parchi, laghetti e corsi d’acqua d’Europa e della Nuova Zelanda.

In Italia è occasionale, discendente di esemplari importati che sono fuggiti alla cattività o ne sono stati liberati.

(fonte: Wikipedia)

Negli scatti di Renato Olimpio, cigni neri immortalati assieme ai ‘colleghi’ ormai facenti parte della fauna localizzata presso il Lago di Fogliano, in un’area denominata ‘Pantano di Cicerchia’: alcuni esemplari di corriere piccolo, piro piro, e garzette.