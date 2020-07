Incidente tra auto e camion: paura sulla Fondi-Sant’Anastasia

Pauroso incidente, nella tarda serata di sabato, a Fondi. Si è verificato intorno alle 23 lungo la provinciale per Sant’Anastasia, vedendo coinvolti per cause in corso d’accertamento tre mezzi: un camion, una Range Rover e una Fiat 500 L. Il fuoristrada è andato praticamente distrutto, mentre il mezzo pesante dopo l’impatto ha finito la propria corsa schiantandosi contro il guardrail.

Almeno tre, le persone ferite. Da quanto si apprende nessuna verserebbe in gravi condizioni. A margine dei primi soccorsi effettuati dalle ambulanze e da un’auto medica sopraggiunte dopo l’allarme, i coinvolti, tutti uomini, sono stati trasferiti presso gli ospedali del comprensorio.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, hanno operato i carabinieri e gli agenti della polizia stradale, che si sono occupati dei rilievi per determinare la dinamica del sinistro e del servizio di viabilità. Pesantemente compromessa, con entrambi i sensi di marcia a lungo interdetti alla circolazione, tagliando in due la trafficata arteria.

