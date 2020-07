Incendio in un appartamento a Minturno: nessun ferito

Nella serata di ieri, il personale operativo dei Vigili del Fuoco del Comando di Latina, è intervenuto nel Comune di Minturno a seguito di segnalazione di un incendio all’interno di un edificio adibito a civile abitazione.

Sul posto, nella frazione di Santa Maria Infante, la squadra territoriale dei vigili del fuoco di Castelforte constatava la presenza di un incendio in un appartamento posto al primo piano di detto edificio.

Subito iniziavano le operazioni di spegnimento valse a contenere le fiamme solo nel vano adibito a camera da letto. All’arrivo dei vigili non c’era nessuno all’interno.

Successivamente, ed in stretta collaborazione con le forze dell’ordine intervenute, i vigili del fuoco, appurato che non ci fossero persone coinvolte, hanno provato ad acquisire elementi utili per stabilire le cause del rogo che, al momento, sono sconosciute.