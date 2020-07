Fondi, auto investe un ciclista e si allontana: denunciato pirata della strada

Un ciclista investito in pieno centro da un’auto, dileguatasi subito dopo, salvo essere rintracciata in un secondo momento dalle forze dell’ordine, col pirata della strada denunciato nonostante abbia provato a scaricare la colpa dell’accaduto su un’altra macchina, guidata da una donna.

Un incidente avvenuto intorno alle 14 di domenica nel centro urbano di Fondi, in via Fabio Filzi, vedendo ferito un 22enne albanese: a margine dei soccorsi del 118, il giovane è stato trasferito presso l’ospedale di Terracina, dove tra le varie lesioni subite è stata riscontrata una doppia frattura della tibia. Prognosi di 40 giorni, per il malcapitato.

L’auto che secondo le ricostruzioni di chi di dovere l’aveva travolto è stata rintracciata solo intorno alle 18, al termine di indagini congiunte portate avanti da Polizia Municipale e Polizia di Stato. Decisive, per l’individuazione dell’automobilista, alcune testimonianze e le immagini immortalate dal sistema di videosorveglianza di un’attività commerciale. Oltre al deferimento a piede libero, l’uomo, del posto, è andato incontro al ritiro della patente.