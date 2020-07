Carabinieri di Gaeta in azione nel weekend: fioccano denunce e segnalazioni

Lo scorso weekend, nei giorni di sabato 25 e domenica 26 luglio a Gaeta, nel corso di predisposti servizi di controllo del territorio finalizzati a contrastare i reati in genere, i Carabinieri della locale Tenenza deferivano in stato di libertà:

S.L., 18enne del luogo, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di 7 gr. di marijuana suddivisa in dosi. La sostanza rinvenuta veniva sottoposta a sequestro penale.

del luogo, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sottoposto a perquisizione personale veniva trovato in possesso di 7 gr. di marijuana suddivisa in dosi. La sostanza rinvenuta veniva sottoposta a sequestro penale. R. 31 enne del luogo, per il reato di guida senza patente in quanto revocata. La donna a seguito di controllo alla circolazione stradale, risultava conducente di una vettura nonostante non fosse in possesso di patente di guida in quanto revocata. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 60 giorni.

Nel medesimo contesto operativo veniva contravvenzionato, per esercizio abusivo di attività di parcheggiatore L.G., 32enne di Latina. L’uomo è stato controllato in una via del centro intento a svolgere la mansione di parcheggiatore senza avere alcuna autorizzazione.

Inoltre venivano, segnalati alla Prefettura di Latina, per uso personale di sostanze stupefacenti le seguenti persone:

S.A., 34enne di Avellino, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di 0,40 gr. di marijuana e di 0,10 gr. di cocaina. La sostanza rinvenuta veniva sottoposta a sequestro amministrativo;

