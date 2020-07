Assembramenti e zero regole anti-Covid: l’ironica videodenuncia di GaetaSpia

Assembramenti a go-go e regole anti-Covid ignorate, a Gaeta. E’ quanto si vede in alcuni filmati “shakerati” e messi online in un’unica soluzione dalla pagina Facebook di GaetaSpia, nel tempo divenuta nota nel Golfo – e non solo – soprattutto per denunce e segnalazioni condite da tagliente ed irriverente ironia, seguendo la scia tracciata dell’ormai storica pubblicazione web DagoSpia. Nelle immagini pubblicate, riferite ai giorni scorsi, si può notare anche il sindaco “Cosimino” Mitrano. Sensibilizzazione di pubblica utilità e puro trash, complice la colonna sonora danzereccia scelta per l’occasione da GaetaSpia a corredo del breve video.

DI SEGUITO, IL VIDEO