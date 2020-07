Fondi, scattano i domiciliari per un pusher 41enne

(foto archivio)

Ieri, 25 luglio, i militari dell’arma di Fondi hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 41enne del luogo poiché trovato in possesso, a seguito di perquisizioni personale e domiciliare, di complessivi 20 gr. circa di hashish, un bilancino di precisione, vario materiale per il taglio e confezionamento dello stupefacente nonché della somma contante di euro 700, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva condotto presso la propria abitazione per rimanere ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, fissato per la mattinata di domani, 27 luglio.