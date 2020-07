Le periodiche analisi svolte dall’Arpa dichiarano che il mare di Scauri di Minturno non è inquinato, ma i timori dei bagnanti tornano a palesarsi per l’ennesima volta: segnalazioni a raffica, in questi giorni, per via di scie di schiuma oleosa, marrone e bianca, lungo la costa. Con “bussate” anche alla Capitaneria di Porto di Gaeta.

Di seguito, video ed immagini relative alle ultime segnalazioni, giunte nella giornata di venerdì.

