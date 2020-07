VIDEO – Quarto assessore dimissionario, il sindaco: “Nessuno scossone”

Al di là delle effettive motivazioni, perlomeno formalmente diverse di caso in caso, ecco un nuovo forfait: quarto assessore dimissionario in circa due anni, nella Giunta di Formia.

Dopo Ida Meglio (Turismo), Giovanni D’Angiò (Servizi sociali) e Fulvio Spertini (Bilancio) è stata la volta del delegato all’Urbanistica, l’ingegner Paolo Mazza. Eppure, il sindaco sostiene sia tutto nella norma. Niente scossoni né terremoti, a sentire Paola Villa. Piuttosto, “un ulteriore modo per risederci attorno a un tavolo” e continuare il confronto in maggioranza. Una maggioranza che, sottolinea Villa, che per quanto riguarda Mazza non ha ancora accettato le dimissioni, si regge su una forza civica scevra dagli interessi dei partiti politici, “unico esempio in provincia”.

VIDEO – L’INTERVISTA DI H24NOTIZIE AL SINDACO