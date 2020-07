VIDEO – Covid, dipendente del Comune di Formia positiva

Una dipendente del Comune di Formia è risultata positiva al Covid-19. Si tratta di una 60enne, legata al link degli altri due contagiati segnalati ieri in città, appena rientrati dalla Lombardia.

Pronti, gli interventi nella casa comunale di via Vitruvio 190, che resteranno chiusi anche il lunedì. Iniziata oggi la disinfezione e la sanificazione, che verrà ripetuta anche sabato prossimo.

Restano comunque aperte per i servizi essenziali, ovvero le sedi di piazzetta delle Erbe e dell’Ex Caserma in via Lavanga n.190.

Già nel primo pomeriggio di oggi saranno eseguiti i primi tamponi sui dipendenti individuati dai link epidemiologici, mentre per altri saranno eseguiti i sierologici a partire da lunedì 27 luglio.

Il Coc (Centro Operativo Comunale), ancora attivo dall’inizio dell’ Emergenza, è stato temporaneamente trasferito presso la sede comunale di piazzetta delle Erbe.

VIDEO – LE PAROLE DEL SINDACO PAOLA VILLA AI MICROFONI DI H24NOTIZIE