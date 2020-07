Truffa dello specchietto, denunciati due campani

Nella giornata di sabato, a Scauri di Minturno, a conclusione di una specifica attività di indagine, i carabinieri della Stazione locale hanno deferito in stato di libertà per truffa in concorso un 32enne e un 24enne della Provincia di Napoli.

Lo scorso 5 luglio avevano indotto un 64enne di Caserta a consegnargli la somma di 100 euro per il presunto danno causatogli per la rottura dello specchietto laterale dell’autovettura in uso ai predetti. Una rottura in realtà mai avvenuta: una truffa bella e buona.