“Il popolo degli animali” l’incontro di sensibilizzazione con Fondi Vera

La tutela degli animali non è una questione secondaria. La politica se ne interessa attraverso l’incontro promosso da Fondi Vera. “Il Popolo degli Animali – si legge in una nota – è il nome che abbiamo voluto dare ad un incontro che terremo nella mattinata di Domenica 26 Luglio, alle ore 10.30, nella Sede di Via Roma 64. Un appuntamento dedicato a tutti gli amanti degli animali, ai tanti Fondani che desiderano una Città più attenta ai nostri amici a quattro zampe. Fondi Vera ha, infatti, intenzione di riservare parte del proprio Programma Elettorale Amministrativo alla tutela degli animali, e vuole farlo ascoltando i suggerimenti, le proposte, le idee di chi, singolarmente o in forma associata, se ne prende cura. Perché nessuno può essere più preparato in materia. L’invito è rivolto anche alle Associazioni Ambientaliste e Animaliste.

Rispetto degli animali e rispetto della Città possono e devono essere sinonimi. Perché l’amore per gli animali è sicuramente un segno di civiltà, ed è nelle società più evolute che ad ogni essere vivente, specie ai più indifesi, sono riservati rispetto e tutela. Ad iniziare dalle Scuole, dai luoghi di aggregazione e socializzazione, per promuovere una nuova cultura ed una sensibilità maggiore, che garantisca per questi esseri viventi e senzienti una seria politica di tutela che vada contro il randagismo ed a favore delle adozioni. All’incontro prenderà parte anche il Candidato Sindaco Francesco Ciccone.